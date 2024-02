Redacción – El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), agregó a la restricción vehicular, la normativa de que los camiones no podrán transitar por algunas vías en distintos horarios.

La idea fue planteada para aligerar el congestionamiento que se produce regularmente, aunado a la gran cantidad de obras viales que se ejecutan en estos momentos.

Los vehículos pesados no podrán transitar en sentido hacia San José en horario de 6 de la mañana a 8 de la mañana, así como de 4:30 de la tarde a 6:30 de la tarde.

Dentro de las rutas que fueron puestas a dichas medidas se encuentran; Carretera General Cañas, entre La Sabana y La Radial de Alajuela, la Carretera Bernardo Soto entre el cruce Coyol-Siquiares y el aeropuerto, la Florencio del Castillo entre Hacienda Vieja y el cruce de Taras, la Ruta 27 entre el Gimnasio Nacional y el Peaje de Ciudad Colón.

En la carretera Braulio Carrillo, no podrán circular en el sentido hacia San José entre las 5:00 a.m. y las 7:00 a.m., específicamente entre el cruce de Río Frío y el Peaje.

Por otro lado, en la Carretera Bernardo Soto, entre el cruce Coyol-Siquiares y cruce de Grecia, la restricción para camiones pesados será en el sentido desde San José, entre las 4:30 p.m. y las 6:30 p.m.

¿Pero cuando comienza a regir?

La nueva regulación deberá cumplirse a partir de este lunes 12 de febrero, buscando un impacto considerable a la hora de reducir el congestionamiento vial.

Oswaldo Miranda, director de la Policía de Tránsito, afirma que esta medida «Ayudará a reducir el flujo vehicular, para que sea más expedido.»

Dentro de las recomendaciones que brindan a los conductores de carga pesada para que no se vean afectados se encuentran las siguientes: