Esquivel no se guardó nada ante el arbitraje

Redacción- El entrenador de la ADG Horacio Esquivel le tiró con todo a la comisión de arbitraje incluyendo a Horacio Elizondo, diciendo que los referís se equivocan por que son malos.

Esquivel, comentó que en ningún momento perdieron tiempo para que repusieran nueve minutos.

Además, resaltó que lo del tema de los referís ya huele feo y tienen un director como Horacio Elizondo que se gana el sueldo viendo la televisión.

«En ningún momento perdimos tiempo para que repusiera tanto, fue un juego de ida y vuelta y repone primero 7 minutos y luego 2. Lo del arbitraje ya huele feo y tienen un director que desdichadamente tiene mi nombre y que se gana la plata sentado viendo tele y no observa esta clase de partidos, tiene que salir de la cueva en donde está, que venga a los partidos, quiero verlo.

Los árbitros no sirven, por qué no se agarran de la mano y se van, don Horacio haga una fila y llévese a todos estos árbitros, están pitando mejor los de segunda. Los árbitros se equivocan porque son malos, no tienen capacidad, nunca jugaron fútbol, ni una caja de «tetra brik» patearon en la calle, hacen lo que les da la gana porque nadie les pone freno, no sirven», afirmó Horacio Esquivel.

🗣 Horacio Esquivel, técnico de Guanacasteca: «El arbitraje viene mal de hace ratos… tienen un director que desdichadamente tiene mi nombre». 🔗 https://t.co/MJI5WuloLO pic.twitter.com/L7VVilZIM7 — FUTV (@FUTVCR) February 19, 2024

