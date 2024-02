Diaz aceptó que Herediano los superó

Redacción- El entrenador liberiano Minor Díaz tras caer goleado con un 4-0 a favor de los florenses, pide que ojalá haya un cambio de formato para el próximo torneo.

Díaz, comentó que en el primer tiempo Liberia fue mejor que el Herediano, tan así que lograron controlar al cuadro florense y pudiendo manejar el juego a las ideas tácticas del cuadro aurinegro.

Además, añadió que lo único que les faltó a sus jugadores fue estar finos de cara a puerta ya que tuvieron muchas ocasiones, sin embargo la puntería no les ayudó.

«En el primer tiempo fuimos más, controlamos a Herediano, por muchos momentos manejamos el juego, lo que nos faltó fue estar finos en ofensiva, no tuvimos pegada. La propuesta de Liberia no va a cambiar, el grupo tiene la idea clara, hoy me quedó el esfuerzo del equipo, me voy tranquilo por lo que mostramos en la etapa inicial.

Ojalá que pronto se pueda reestructurar el formato del campeonato para tener mejor espectáculo», afirmó Minor Díaz.

🗣 Minor Díaz, técnico de Liberia: «La diferencia la marca ese tipo de jugador que no te perdona». 🔗 https://t.co/MJI5WuloLO pic.twitter.com/0nCxPrUwLl — FUTV (@FUTVCR) February 29, 2024

Seguidamente, el timonel pampero resaltó que a pesar de la abultada derrota no piensan cambiar la idea de fútbol ya que el grupo entero confía en lo que hacen y seguirán bajo la misma línea de trabajo.

Por otra parte, cerró diciendo que ojalá el torneo nacional pueda cambiar de formato para así brindar un mejor espectáculo y que los equipos puedan mostrar cosas diferentes.