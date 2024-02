Quesada salió satisfecho tras esfuerzo de sus jugadores

Redacción- Vladimir Quesada mostró un sinsabor en conferencia de prensa tras haber quedado eliminados en la primera ronda de la Concachampions, al decir que merecían avanzar.

Quesada, comentó que internamente estaban seguros que podían avanzar y hacer historia, a pesar de que el resultado fue adverso para los morados.

Además, dijo que en una jugada increíble en su propio marco cayó el gol del Philadelphia Union el cuál liquidó la serie.

«Nosotros internamente sí sabíamos lo que podíamos hacer. Lamentablemente ganamos el juego, empatamos la serie, pero así es el fútbol, cuando menos lo esperábamos, en una jugada increíble, en una pelota quieta, en un tiro de esquina, que pasa rastrera por el frente de nuestra área, donde tenemos en el terreno de juego a jugadores como Waston, como Anderson, jugadores de bastante estatura y la pelota es rastrera. Es el fútbol y son cosas que no podemos controlar.

No le puedo decir que estamos satisfechos, no le puedo decir que estamos contentos, merecíamos avanzar. Reconocemos el esfuerzo de nuestros muchachos, hicieron un gran partido, lo ganaron e hicieron dos grandes tiempos extras. No pudimos hacer el gol que nos llevara por lo menos a los penales. No hay nada que reprochar a nuestros muchachos, más bien es agradecerles el esfuerzo», afirmó Vladimir Quesada.

Seguidamente, resaltó que no puede decir que salió satisfecho, pero si contento ya que merecían avanzar a la próxima fase del torneo más importante para el Saprissa.

Por otra parte, cerró diciendo que sus jugadores hicieron un gran partido alargando la serie a los tiempos extras y aunque no pudieron empatar la serie para ir a los penales, no tienen nada que reprocharles a sus pupilos.