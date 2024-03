Redacción – El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), convocó a una huelga el próximo lunes por aparentes incumplimientos del Ministerio de Educación Pública (MEP) con el pago retroactivo por concepto de costo de vida para el periodo del 2020 al 2023.

La fecha estipulada para dicho pago estaba pactada para el 27 de marzo, sin embargo, el MEP informó que aún están pendientes 30 mil educadores, y según la cartera, recibirán el pago este mismo lunes.

“Esta semana se ha hecho efectivo el pago retroactivo por sumas adeudadas por concepto de «costo de vida de los periodos 2020- 2023 a la mayoría de las personas funcionaras del MEP, Quedan en proceso de pago alrededor de 30 mil cédulas, a las cuales se les hará efectivo el dinero en sus cuentas bancarias el 01 de abril del 2024 en horas de la noche.”, explicó el MEP en un comunicado.

Gilbert Díaz, Presidente del SEC, expresó que el Gobierno no cumplió con su palabra y aún adeuda gran cantidad de dinero a los docentes del país.

“No claudicaremos jamás por dar la lucha en defensa de los derechos de las y los trabajadores de la educación. El Gobierno incumplió su palabra de cancelarle a todo el Magisterio Nacional la deuda que mantenía del costo de vida”, aseveró Díaz.

A su vez, no se descarta que otros sindicatos se unan al movimiento en una marcha en San José a partir de las 8:00 a.m. ”No podemos permitir que continúen irrespetando la dignidad del Magisterio”.