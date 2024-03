Además, Calderón recordó que, usualmente el cobro responde al consumo, pero que está demostrado que en periodos en lo que se registraron interrupciones el consumo no baja, sino que aumenta. “Cuando el servicio es intermitente, el consumo no necesariamente es menor a cuando es continuo, porque la gente utiliza la misma cantidad de agua o más. Se da el fenómeno de que las personas, ante la incertidumbre de los horarios, que es lo que estamos tratando de resolver con esta propuesta, junta agua y después la bota, porque cuando vuelve a llegar el agua al tubo ya no quieren usar la guardada porque dicen que es agua estancada, que ya no funciona.“Esa es la realidad demostrada”, aseveró el ingeniero. Finalmente el AyA insistió en que las medidas serán temporales mientras llegan las soluciones definitivas, que se esperan para 2025 y 2026.