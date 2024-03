Mora aseguró que se queda en Alajuelense

Redacción- El talentoso atacante manudo Carlos Mora, mandó un mensaje de tranquilidad para todo el liguismo tras la polémica publicación de su esposa en redes sociales, al decir que cualquier jugador puede estar en cualquier club.

Mora, comentó que él ve a tantas personas diciendo si un jugador es aficionado a un equipo no puede jugar en otro club rival y no lo ven como un trabajo.

Además, resaltó que ese es el trabajo de todo futbolista y se tienen que deber al equipo en el que estén, además de que en algunas ocasiones la pasión también pesa.

«Veo a tantas personas diciendo que si un jugador es demasiado aficionado a su equipo no puede o no debería jugar en otro, lo que nadie ve es que ese literalmente es el trabajo de ellos, lógicamente la pasión también. Pero ¿por qué critican tanto a los jugadores que se van a jugar a otros equipo? Entonces solo por ser muy saprissista, muy liguista, muy herediano no puede jugar en otro equipo», afirmó Carlos Mora.

Seguidamente, Carlos Mora indicó que él no entiende porque critican a los jugadores que cambian de club, ya que como mencionó anteriormente ese es el trabajo de todo jugador profesional.

Por otra parte, cerró diciendo que a pesar de ser de un equipo eso no dice que no pueda jugar en otro club.