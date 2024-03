Redacción – Según comentaron en el programa de Boca en Boca a finales de enero, la idea de crear una versión de la Casa de los Famosos en Costa Rica, estaría planeándose.

El programa de Teletica incluso consultó en redes sociales cuales famositicos podrían llegar en caso de que se realice este formato en nuestro país.

Ante esto, los rumores aumentaron este Martes Santo, cuando la productora del canal de La Sabana, Vivian Peraza visitó estudios de La casa de los famosos Colombia.

Peraza es la productora de Teletica Formatos que se encarga de proyectos como Tu cara me suena, Dancing with the Stars, Nace una estrella, entre otros, de ahí que su visita al canal colombiano RCN, con sede en Bogotá, levanta nuevas sospechas sobre la versión tica de ese show.

De momento, el formato que está próximo a salir en TV es Tu Cara Me Suena, el cual saldrá al aire el domingo 7 de abril.