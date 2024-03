Guzmán quiere ser titular

Redacción- El volante del Deportivo Saprissa David Guzmán se reveló ante Vladimir Quesada y afirmó que quiere ser titular y ya no quiere estar sentado en la banca.

David, comentó que necesita empezar a jugar y ya no quiere estar en la banca entrando en los segundos tiempos.

Además, resaltó que se siente en buenas condiciones para sumar minutos como titular, pero es consciente de que la última palabra la tiene el cuerpo técnico.

«Necesito jugar, ya no quiero estar ahí sentado, ya he esperado bastante, me siento en buenas condiciones para sumar minutos, eso es lo que ocupo, estoy bien, ahora la decisión es del cuerpo técnico.

Nosotros no podemos ser conformistas con lo que ya hicimos, si queremos el tetracampeonato tenemos que ganar en todo momento, que se enojen, es bueno para nosotros, como jugadores tenemos que tomarlo de muy buena manera todos tenemos que darnos cuenta en lo que estamos fallando y tenemos que mejorar», comentó Guzmán tras el partido en declaraciones a FUTV.

Seguidamente, indicó que no pueden ser conformistas con lo que ya lograron, y que si quieren ser tetracampeones tienen que ganar en todo momento y en el lugar que sea.

Por otra parte, cerró diciendo que los jugadores tienen que tomarse de manera positiva los abucheos del aficionado, ya que eso los va a motivar a realizar las cosas de la mejor manera.