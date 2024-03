Redacción – Un nuevo ridículo se suma a la gestión de Andrés Carevic al caer goleado por marcador de 4-0 ante el New England Revolution en la ida de los octavos de fina de la Copa de Campeones de Concacaf.

En conferencia de prensa luego del encuentro, el argentino señaló que fueron superados por los norteamericanos, por lo que asumía las responsabilidades.

“Asumo la responsabilidad, no estuvimos a la altura, fuimos superados por New England. Un 4-0 no se puede esconder, queríamos ser competitivos y no lo fuimos”, expuso el sudamericano.

Ante este resultado, los aficionados rojinegros dejaron ver su gran malestar en redes sociales del club y perfiles de aficionados, pidiendo la salida del entrenador y la Junta Directiva.

“La Junta Directiva debería poner la renuncia irrevocable en pleno, prefiero que nos quedemos sin CAR, pero volver a retomar la garra y el corazón”, comentó Fabio Masís en el Facebook del club.

“Gracias Liga Deportiva Alajuelense por tener a Carevic, el campeón de fracasos y siguen apoyando ustedes junta directiva”, opinó Danny Sibaja en la misma red social.

Por su parte, en el perfil de Instagram de una cuenta de seguidores, como lo es Planeta Manudo, los aficionados dejaron ver su profundo malestar.

“Solo la afición siente el amor y la pasión por lo colores, no los jugadores”, expuso un usuario anónimo.

Será en las próximas horas donde se conocerá si el argentino recibe un nuevo voto de confianza, o se toma alguna decisión en el ceno manudo.