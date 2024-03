Redacción: Este viernes en horas de la mañana el ex ministro del MOPT, Luis Amador salió del país rumbo a Canadá, donde de acuerdo con sus declaraciones estará bastante tiempo luego de ser despedido de su puesto en esta misma semana.

Tras la situación el diputado Fabricio Alvarado comparó el caso con el de Jose María Figueres cuando años atrás luego de un escándalo se fue a vivir a Suiza.

Alvarado destacó que en toda historia hay dos versiones, y comentó que don Luis Amador tiene derecho a defenderse y es lo que debe hacer tanto al Ministerio Público como en las comisiones de la Asamblea Legislativa que lo convoquen.

«Me parece eso sí, que comete dos errores… Primer error, anunciar que saldrá del país, cuando debería quedarse para dar la cara y limpiar su nombre, si como dice él, actuó transparentemente. Semejante anuncio nos hizo a todos recordar el caso de Jose María Figueres, que nunca dio la cara por estar en Suiza.» Destacó Alvarado.

Asimismo resaltó que tubo un segundo error, y fue anunciar una candidatura, no solo por hacerlo con tanta antelación, sino también porque lo que todos esperamos, es que se concentre en aclarar al país las acusaciones del presidente Chaves.

Caso Luis Amador