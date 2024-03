Redacción: El diputado de Nueva República, Fabricio Alvarado comentó en el plenario que el Frente Amplio les quiere cerrar las iglesias.

«Hoy, en compañía de mis compañeros diputados Rosalía Brown y Pablo Sibaja, nos reunimos con la Junta Nacional de las Iglesias Metodistas de Costa Rica, compuesta por más de 30 pastores y líderes quienes están a cargo de la organización en todo el país. Les expuse sobre el nefasto proyecto del Frente Amplio que pretende prohibir las denominadas «Terapias de Conversión».» Destacó Alvarado.

De igual forma el diputado asegura que todo creyente debe conocer los alcances de un proyecto que lo que pretende es instaurar una persecución religiosa, el cierre de iglesias y consultorios de psicólogos, así como muchas otras violaciones a la libertad de expresión y de consciencia.