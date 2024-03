Redacción – Steven Barahona, experiodista de Teletica y del programa ‘De boca en boca’, hizo fuertes revelaciones en el medio ¡Qué Torta! en contra de su excompañera Montserrat Del Castillo, quien describe como una persona desleal ante el crecimiento personal de sus compañeros de trabajo.

“Es una persona poco honesta, es tan insegura de sí misma que tiene que ver cómo serrucha el piso y cómo se trae abajo a la gente que escala”, reveló.

Estas declaraciones de Barahona, salieron a la luz luego de la controversia que rodea a la periodista Minerva Rojas, quien enfrenta denuncias por presunta agresión con arma contra un escolta de Luis Miguel.

¡Qué Torta! informó recientemente que Del Castillo estaría utilizando esta polémica para complicar la situación de Rojas en el canal de La Sabana.

“Me impacta mucho porque lo relaciono con el tema de Minerva porque mi caso ella tiene algo parecido a mí que fue haciendo cosas que a los demás les molestaba. He visto que Minerva sale en Calle 7 Informativo, que sale en Qué buena tarde y Montserrat, en el 2019, cuando me dieron la oportunidad de estar en Dancing with the stars, después hice el reto del Chinamo y el reto de la vaquilla, y todas esas cosas le chimaron”, dio a conocer.

Barahona reveló que también fue víctima de Montserrat Del Castillo en su despido de la televisora en 2020 “Fui una de las primeras víctimas de ella. Con el tiempo, me di cuenta, aparte de lo de Víctor Carvajal, que también inventó ante las jefaturas que yo filtraba información”, reveló el periodista.

“Una persona de mi confianza me dijo que una vez un alto ejecutivo de Teletica le comentó que qué lástima con mi caso, porque Montserrat me había dejado supermalparado con las jefaturas, porque había dicho que yo filtraba información»

“Eso nunca lo comenté públicamente porque lo supe después de que había hablado lo de Víctor Carvajal ellos se confabulaban todo lo que son presentadores trabajan en conjunto y van a hacer todo lo posible para que no los toquen”.

De momento, Del Castillo no ha dado algún pronunciamiento en sus redes sociales respecto a este tema.