Alfaro considera juego ante Argentina como vital

Redacción- El entrenador patrio Gustavo Alfaro, comentó que el juego ante Argentina será muy importante para medir el nivel de sus jugadores, además les dejó un mensaje a los campeones del mundo, afirmando que los respetan, pero no les temen.

Alfaro, añadió que al campeón del mundo lo respetan, pero no le temen ya que al final son 11 contra 11 y dentro del terreno de juego todo puede pasar.

Además, dijo que no está mal reconocerse inferiores al rival, lo malo es sentirse menos a sus contrincantes.

«Vamos a enfrentar al campeón del mundo, y al campeón del mundo se le respeta, pero no se le teme. No está mal reconocerse inferiores al rival, está mal sentirse menos.

Hay que tener la capacidad para atreverse. Lo que yo quiero es que no tengan temores o no dejen de intentar. Puede que juegue un chico joven, pero estas son las batallas que dejan esas cicatrices, que sirven para aprender. Si no pasamos por estos escenarios cuándo lo vamos a hacer. Lo que los aliento es a intentarlo, a no tener miedo», afirmó Gustavo Alfaro.

»Al campeón del mundo se le respeta, pero no se le teme», Gustavo Alfaro sobre el amistoso vs Argentina pic.twitter.com/neH7gnGI4V — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) March 25, 2024

Seguidamente, el estratega, indicó que le ha transmitido a los jugadores que se atrevan a hacer cosas diferentes y si se equivocan que no lo dejen de intentar. También, resaltó que para los jóvenes, este partido puede significar una batalla que los ayude a crecer.

Finalmente, cerró diciendo que él como entrenador los alienta a que intenten cosas diferentes y a que no tengan miedo de probar nuevas jugadas, pases, tiros, porque al final así es como aprenden a tomar buenas decisiones los jugadores jóvenes.