Brenes confía en que Honduras esté a la altura del juego

Redacción- El volante patrio Jefferson Brenes, fue muy claro en que a pesar de las múltiples bajas que presenta Honduras, los ticos no se pueden confiar ya que será una final.

Jefferson, comentó que todos los jugadores están conscientes de la importancia del juego del sábado ante Honduras y que tienen que ganar sin importar la manera.

Además, dijo que estos partidos se definen por detalles y los costarricenses tienen el sueño de ganar y avanzar a la Copa América.

«Super importante, sabemos la importancia que tiene el partido del sábado. Estos partidos son puros detalles, tenemos el sueño de ganar y será un duelo parejo. Nuestro sueño es ir a la Copa América, sabemos que el de Honduras también, pero el sábado será un partido en el que no se puede regalar nada.

He tenido compañeros como Chirinos, he enfrentado a otros en Motagua, sabemos la calidad de jugadores que tienen no podemos darlos por menos. Estamos tranquilos, independientemente de las bajas, si llamaron a otros jugadores es porque tienen calidad. Jamás podemos verlos por menos, nosotros tenemos que enfocarnos en nuestro trabajo», afirmó Jefferson Brenes.

Finalmente, cerró diciendo que están tranquilos y que jamás podrán ver a sus rivales por encima del hombro, ya que solo se enfocan en el trabajo del cuerpo técnico encabezado por Gustavo Alfaro.