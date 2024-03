Redacción – El diputado Jonathan Acuña Soto, del partido Frente Amplio, se refirió acerca de la situación del ex ministro Luis Amador, que fue destituido de su cargo, anunció que se irá del país y sorprendió con el anuncio de que regresará en el 2026 para ser postularse como presidente de la República, en las elecciones de ese año.

«Escuchamos al ex ministro Amador indicando que él no tiene responsabilidad sobre esto diciendo que es una especie de montaje político que han hecho y anunciando su candidatura a la presidencia, una persona que está siendo señalada por corrupción, este es un país donde los descaros se han visto, cosas peores se verán» comentó.

Así mismo, Acuña señaló que el ex ministro de Obras Públicas y Transportes, debería primero limpiar su nombre y después dar un anuncio como este de la pre candidatura.

«En medio de un señalamiento de corrupción el ex ministro casi viene a anunciar su pre candidatura, hay que tener vergüenza, primero debería de limpiar su nombre y después atreverse a dar un anuncio como ese” indicó.

El diputado del Frente Amplio, recalcó que Luis Amador no está haciendo lo correcto al salir del territorio costarricense.

«Pero además dice que se va para que no lo alcancen unos tentáculos malvados. No debería irse el señor Amador, por una razón ética, debería de afrontar en este país a la justicia, hoy está huyendo, salir del país en este momento cuando usted es objeto de señalamientos no es correcto” agregó.