McDonald nunca ha ocultado su amor por Alajuelense

Redacción- El delantero norteño Jonathan McDonald se sinceró sobre su amor por Alajuelense y lo que quiere hacer previo a su retiro como profesional.

Jonathan, comentó que siempre soñó retirarse con Alajuelense ya que es el club de sus amores y que durante algunos años pudo defender.

Además, añadió que desde luego le gustaría terminar su carrera en el club que siempre soñó jugar, aunque en San Carlos le han dado un respeto y un cariño que no mucha gente lo hace.

«Siempre soñé con retirarme en Alajuelense. desde luego me gustaría pero aquí en San Carlos me han respetado muchísimo y lo que han hecho por mí, no lo ha hecho mucha gente», afirmó Jonathan McDonald a Yashinquesada.com.

🚨MUY CLARO🚨 Jonathan McDonald: “Siempre soñé con retirarme en Alajuelense. desde luego me gustaría pero aquí en San Carlos me han respetado muchísimo y lo que han hecho por mí, no lo ha hecho mucha gente” ⚽🇨🇷👊 pic.twitter.com/l6eyNlCntn — Yashin Quesada (@yashinquesadacr) February 29, 2024

McDonald desde su llegada a San Carlos, ha anotado 23 goles en 67 partidos y donde ha dado siete asistencias.

Mientras, que en su etapa en Alajuelense, Jonathan anotó un total de 134 goles en 281 juegos y dio 18 asistencias.