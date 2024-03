Redacción – A pocos meses de cumplirse una década de la asombrosa participación de La Sele en la Copa del Mundo del 2014, Jorge Luis Pinto aún no olvida los conflictos que tuvo con algunos jugadores.

«Ese tema no se ha superado, lo voy a tocar en los 10 años», dijo el estratega.

El colombiano aún recuerda con desazón algunas vivencias con Keylor Navas en la concentración mundialista.

«Yo no tengo ningún problema con él, el único problema de Keylor Navas que no lo he dicho y que voy a decir en Costa Rica, es que él quería jugar póker hasta las 4 de la mañana, yo le dije no Keylor perdóneme», declaró el cafetero en una entrevista con el Diario AS.

Pinto también señala que el ganador de 3 Champions League lo ha perjudicado.

«En las concentraciones iba a su pueblo y quería venir al otro día, que tal que yo me lleve a su pueblo a toda la Selección y la traiga acá a entrenar, usted que opina y los horarios, la forma de exigencia. «El de pronto no ha sido leal, correcto, no tengo nada con él, pero él me ha perjudicado», concluyó el dos veces entrenador de La Sele.

Costa Rica en dicha justa mundialista alcanzó los cuartos de final, donde se enfrentó a Países Bajos, cayendo en la tanda de penales.