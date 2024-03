Redacción- El delantero tico Kenneth Vargas seguirá en Europa, tras la reciente compra de su ficha por parte del Hearts de Escocia, que se quedó con el joven atacante hasta el 2029.

Desde su llegada al viejo continente, Vargas mostró su calidad y su rápida adaptación al fútbol europeo.

Kenneth, suma un total de 34 partidos jugados con el Hearts FC , que se dividen en 1.632 minutos de juego, donde registra un total de siete goles y tres asistencias.

Vargas, firmó hasta el 2029 lo que significa que seguirá ligado por un contrato de cinco años más a uno de los equipos más grandes del fútbol escocés.

