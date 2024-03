Zamora pide que las leyes sean más duras ante los criminales

Redacción- El Ministro de Seguridad, Mario Zamora, pide endurecer las leyes del país tras informar que seis personas sospechosas de atacar a balazos a oficiales de la Fuerza Pública.

Zamora confirmó que la situación ocurrió cuando una unidad de la Fuerza Pública llegó a atender después de una alerta de detonaciones. Los oficiales ingresaron a diversas alamedas en Hatillo y capturaron a los delincuentes, quienes fueron recibidos con disparos.

Mario Zamora, añadió que a pesar de que ellos realizan su trabajo día con día las leyes no son duras contra los criminales y luego de ser arrestados, quedan sueltos nuevamente.

«Seis meses después y sucede lo mismo: Delincuentes con AR-15 disparan contra la Fuerza Publica, se les captura exponiendo la vida e integridad física de nuestros oficiales y vuelven a quedar libres por disposición judicial como sucedió en Limón hace 6 meses con sujetos que dispararon a la policía y quedaron igualmente libres. Y alias Oso quedo detenido, solo y solo si: cuando mato en un tiroteo a mansalva al oficial Rivera (Héroe Póstumo de nuestra Fuerza).

Estos mensajes SON INACEPTABLES ya que solo cuando en el enfrentamiento se mata a un Policía SI hay prisión preventiva – cuando se le dispara con la intensión de matar y no se logra: Queda en Libertad el Gatillero. Con Sicarios en la Calle y no en la Cárcel Costa Rica no evitará la escalada de homicidios que nos aflige y nos afecta «, afirmó Mario Zamora, Ministro de Seguridad.

Seguidamente, el Ministro de Seguridad se mostró molesto ya que cuando se mata a un oficial si existe la prisión preventiva y no debería ser así, ya que eso no reduce la cantidad de crimines a lo largo del país.

También, resaltó que las leyes deben ser más estrictas ya que la escalada de homicidios seguirá afectando a todo costarricense.