El ministro del Minae se comprometió a hacer las propuestas de las guardaparques una realidad

Redacción- El sector de mujeres guardaparques en Costa Rica se ha visto minimizado a lo largo de los años. Por ese motivo, ellas se han unido para alzar la voz ante el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y hacer valer sus derechos como trabajadoras.

Este lunes, ellas presentaron una serie de peticiones ante el ministro Franz Tattenbach en medio de la presentación de las acciones en igualdad de género del Minae en el mes de la mujer.

Las peticiones

La activación de una unidad de género en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). La elaboración e implementación efectiva de la Política Institucional de Igualdad de Género con enfoque interseccional y territorial, para incluirla en todos los procesos de planificación institucionales.

con enfoque interseccional y territorial, para incluirla en todos los procesos de planificación institucionales. La autorización de una reunión anual de mujeres guardaparques para el intercambio de experiencias y creación de capacidades.

¿Por qué?

Las mujeres guardaparques, en el ejercicio de sus labores, se enfrentan a desafíos y limitantes como la falta de acceso a una sala de lactancia, uniformes para guardaparques en estado de embarazo, la inseguridad, baja participación en la toma de decisiones en materia de conservación, la falta de una normativa contra la discriminación por género, el acoso sexual, facilitación de mecanismos de red de cuido para hijos (as) de las colaboradoras y la eliminación de prejuicios que desacreditan a la mujer en su rol de guardaparque.

“Represento a todas las compañeras que realizan su labor en las áreas silvestres protegidas prioritariamente, pero no estamos dejando de lado a las compañeras que realizan múltiples trabajos en las oficinas y representan a esta magna institución. Estamos contribuyendo, desde muchas perspectivas, a la conservación de la biodiversidad ejecutada por mujeres. Esta propuesta no deja de lado a compañeros que son complemento de esta gran gestión. Es un honor poder decir que las mujeres guardaparques somos guerreras, pero no venimos con armas, sino que traemos estas peticiones puntuales que vienen a reflejar esa vivencia que cada una ha contado y que muchas otras no lo han podido hacer. Somos la voz de todas ellas”, dijo la guardaparques Yocelin Ríos.

El documento presentado surge como resultado de dos talleres presenciales desarrollados técnicamente por GIZ Costa Rica, a través de sus proyectos BioFrame y ACCIÓN Clima, producto de la cooperación internacional con Alemania.

“Me emociona que exista esta petitoria. El documento es el resultado de un proceso de sensibilización en relación con la meta 23 del Marco Global de Biodiversidad. Celebro que Costa Rica tomara el liderazgo durante las negociaciones del plan Kunming-Montreal y en ella se meciona explicitamente que los roles de género influyen en la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad,” añadió Alexandra Herr, representante de la Embajada de Alemania.

Tattenbach mostró apertura ante las peticiones y se compromete a trabajar en ellas para que, en un futuro, sean una realidad.

“Le agradezco mucho a este grupo de mujeres guardaparques que dieran un paso al frente y que presentaran esta iniciativa, porque tenían más de 20 años de tener estas inquietudes sin que se les prestara atención.Desde todo punto de vista es justo apoyarles y vamos a presentar la propuesta al CONAC que es el órgano colegiado. Tenemos que tener esta sensibilidad”, explicó el ministro.