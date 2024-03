La afición morada ya se está cansando del nivel del equipo

Redacción- El entrenador del Deportivo Saprissa Vladimir Quesada, defendió a su portero Kevin Chamorro afirmando que él no comete errores en los recientes resultados del cuadro morado.

Quesada, comentó que es algo difícil lo que están viviendo ya que no están cómodos y se sienten tristes y molestos con sus actuaciones.

Además, recalcó que son Saprissa y siempre están acostumbrados a ganar y están preocupados ya que la distancia con el primer lugar esta creciendo, ya que actualmente 12 puntos separan a los morados de los florenses.

«Es algo difícil, no estamos cómodos con lo que está sucediendo, nos sentimos tristes y molestos, somos Saprissa y estamos acostumbrados a ganar. Es algo que me preocupa, la diferencia con el primer lugar se está haciendo muy grande.

No entiendo y no sé por qué cuestionan a Kevin, analizo los juegos y no veo los errores, ¿Dónde están?. Son opiniones y se respetan, sabemos como es esto, mucha gente ha cuestionado a Douglas Sequeira y hoy lo pedían a gritos», afirmó Vladimir Quesada.

Seguidamente, indicó que no entiende los cuestionamientos hacía Kevin Chamorro ya que desde la perspectiva de Vladimir, el portero no ha cometido errores.

Por otra parte, cerró diciendo que todas las opiniones se respetan pero al final él toma las decisiones y lo mismo pasó cuando le dio el voto de confianza a Douglas Sequeira.