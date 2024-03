Redacción – A partir del 1 de abril se realizará la campaña extraordinaria de vacunación a todo niño mayor de 15 meses y menor de 10 años para que reciba una dosis adicional de la vacuna SRP (Sarampión, Rubeola y Paperas).

El sarampión es una enfermedad infecciosa muy contagiosa que afecta con mayor severidad a niños que no tienen aplicada la vacuna y en algunos casos puede llegar a complicar la salud del menor hasta la muerte, entre los síntomas están: fiebre, tos seca, goteo de la nariz, dolor de garganta, ojos inflamados (conjuntivitis) y manchas blancas diminutas dentro de la boca, en la cara interna de la mejilla y otras partes del cuerpo.

“En el país se ha presentado una baja cobertura de vacunas en niños, por esta razón, el Ministerio de Salud junto con la CCSS ha creado esta campaña extraordinaria y COOPESALUD se une con el objetivo de vacunar a más niños y lograr activar sus sistemas inmunológicos y así evitar el riesgo de contagio y complicaciones por la enfermedad”, comentó Monserrat Navarro, jefe de enfermería de COOPESALUD Pavas.

Dentro de los requisitos que deben presentar los padres para recibir dicha vacuna se encuentran:

Presentar el libro de vacunas

Estar dentro del grupo meta a vacunar

Contar con algún documento de identificación

Estar acompañado por el padre de familia o algún adulto encargado del o la menor

VACUNACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS EN DESAMPARADOS

Del 01 al 05 de abril se visitarán:

Escuela Calderón Muñoz

Unidad Pedagógica José María Zeledón

Escuela República de Honduras

Escuela Manuel Ortuño

Escuela Agustín Segura

Escuela El Manzano

Escuela La Pacaya

Escuela Llano Bonito

Del 08 al 12 de abril se visitará:

Centro de atención Prioritaria de Higuito

Escuela Edwin Porras

Escuela Las Letras

Unidad Pedagógica La Valencia

Centro de Atención Prioritaria San Rafael

Del 15 al 19 de abril:

Escuela La Capri

Jardín de Niños La Valencia

Jardín María Retana

Escuela Sor María Romero

Jardín de Niños Manuel Ortuño

Jardín de Niños Las Letras

La vacunación en las escuelas en Pavas se realizará de 8 a.m. a 2:30 p.m. y también se contará con la vacuna en todos los vacunatorios de los EBAIS de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. de lunes a jueves y el viernes de 7:30 a.m. a 2:30 pm. En Desamparados el horario en los EBAIS es de lunes a jueves de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. y viernes de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.