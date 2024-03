Navas mostró su apoyo a la boxeadora antes de la pelea

Redacción-Yokasta Valle está preparada para olvidar su derrota ante Seniesa Estrada y avanzar.

Se lo comunicó a Keylor Navas mediante un video en las redes sociales.

“A pesar del fallo de los jueces igual hay que seguir de pie, vos Keylor me lo has enseñado”, explicó la pugilista, quien no pudo unificar los títulos de las 105 libras.

Es necesario que la tica hora decida cuál será su próxima etapa en el boxeo, además de que quiera tener una revancha contra Estrada.

«No parar, limpiar las heridas, curar y seguir hacia adelante y trabajando fuerte», concluyó.