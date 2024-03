Redacción – La boxeadora Yokasta Valle, se enfrentó el pasado viernes a Siniesta Estrada, pelea en donde los jueces por decisión unánime declararon a Estrada la ganadora de la pelea.

Pese a que Yokasta perdió la pelea, el público estaba a su favor, ella destacó que se ganó al público y señaló que eso es más importante que los títulos.

“Es una pérdida por más de que uno sepa que ganó la pelea, me gané el público que eso para mí es más importante que los títulos, ganarme el cariño de la gente eso es importante, la gente la abucheo, gritaron por mí, eso me hace no derramar las lágrimas” comentó.