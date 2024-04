Redacción: Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanan la vivienda de Kimberly Araya, joven desaparecida días atrás. Según informes extraoficiales, las autoridades están en busca de pistas sobre su desaparición.

De acuerdo con el OIJ, los agentes están inspeccionando la vivienda que la joven madre comparte con su esposo, ubicada en Santo Domingo de Heredia.

Tras el allanamiento, las autoridades buscan rastro alguno que permita determinar si la mujer estuvo o no en esa casa para el tiempo en que la reportaron como desaparecida.

NOTICIA EN DESARROLLO…