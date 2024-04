Defensor se recuperó después de nueve meses

Redacción- Liga Deportiva Alajuelense logró la recuperación del joven defensor Santiago Van Der Putten, tras haberse lesionado hace nueve meses del ligamento cruzado de su rodilla en un entrenamiento de la Sele U-23.

Santiago, comentó que la lesión fue una de las noticias más fuertes que ha recibido a lo largo de su carrera y de su vida.

Además, reconoció que esta lesión la tomó como una lección de aprendizaje, crecimiento y sacar algo bueno de ese momento que vivió a lo largo de nueve meses.

«La lesión ha sido una de las noticias más fuertes que he recibido no solo en mi carrera, si no de mi vida, en un principio me lo quise tomar hacia un lugar de aprendizaje, de crecimiento, tomarlo como una oportunidad de crecimiento, para sacar algo bueno de esta lesión.

Sabía que serían 9 meses muy largos, de momentos malos y buenos, me enfoqué en aprovechar para mejorar muchas cosas , tanto físicas como de madurez de persona», afirmó Santiago Van Der Putten.

Santiago van der Putten superó una lesión después de 9 meses y está a pocos días de volver a jugar. Nota completa acá: https://t.co/PyPap7RWSE pic.twitter.com/8rknkXZrfh — Alajuelense Oficial (@ldacr) April 8, 2024

Seguidamente, el joven defensor manudo, añadió que él era consciente de que iban a ser nueve meses muy largos, de momentos malos y buenos, pero que al final iba a poder volver a las canchas si seguía al pie de la letra todas las instrucciones de recuperación.

Finalmente, cerró diciendo que la lesión lo ayudó a ser una mejor persona y mejorar tanto físicamente como en la parte de la madurez profesional y personal.