Además criticó con dureza, el populismo que dijo hoy debilita las instituciones democráticas del país.

“Derrotar electoralmente al populismo no iba a hacer que desapareciera y, como sabemos, hoy no solo goza de buena salud, sino que ha perfeccionado su habilidad de debilitar las instituciones de la democracia -como al Poder Judicial, a la prensa y los órganos de control- de polarizarnos, construyendo como su principal obra un monumental coliseo inmaterial donde la sociedad pasa distraída, de pelea en pelea sin que surja algún producto real de desarrollo, o simplemente recurriendo a la mentira -pues para mi llamarle posverdad es un eufemismo, Amigas y amigos: Costa Rica pasa por una nueva tempestad y tiene que reaccionar. Nosotros logramos cifras récord de incautación de cocaína para los años 2020 y 2021, así como contener los homicidios en el orden de los 600 anuales. No obstante, el año pasado los homicidios superaron los 900, un crecimiento del 50%. Eso es para alarmarnos a todos. La incautación de la cocaína se redujo a la mitad.» Manifestó