«Así es como vimos este sistema es absolutamente transparente mientras que los millones que gastamos en alquileres si son a dedo, extraño que eso no le preocupa a la contraloría, será por las familias banqueros y desarrolladores que están detrás de este multimillonario negocio, porque entonces no hacemos un préstamo o un fideicomiso y salimos del problema, porque aumentamos nuestra deuda que ya se come el 40% del presupuesto… Costa Rica necesita nuevas opciones para construir obra pública de calidad así podríamos hacer no sólo ciudad gobierno sino también, hospitales, Ebais, obra municipal, Colegio Técnico, Bomberos e infraestructura para un montón de empresas públicas afortunadamente el cambio esta en manos de este congreso y tengo fe en que los diputados podemos lograrlo.» Ultimó Pilar Cisneros