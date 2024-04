Sequeira mostró su descontento con el referí central

Redacción- El joven defensor del Saprissa, Douglas Sequeira mostró su descontento con el arbitraje, en el Clásico Nacional, ya que según el defensor, el arbitró los condicionó y a Alajuelense no.

Sequeira, comentó que la primera falta que él realizo fue amarilla muy temprano y no tuvo que ser así, ya que esos partidos son intensos y de mucho choque.

Además, dijo que en la primera falta le mostró la amarilla, pero también condicionó a compañeros como Javon, Mariano y Paradela, mientras que a los jugadores de Alajuelense no lo hizo.

«Yo creo que la primera falta que hago es amarilla muy temprano, es un clásico que se juega con choque, con intensidad, con todos los jugadores dando todo y en la primera jugada me saca amarilla, creo que me condiciona a mí, a Mariano, a Javon y a Paradela, porque sacó amarilla demasiado rápido y a Alajuela no. Yo no sé cómo ven eso, pero diay, creo que los compañeros lo manejamos bien, en el segundo tiempo estábamos bien», afirmó Douglas Sequeira defensa del Saprissa.

Seguidamente, el zaguero tibaseño, resaltó que él no sabe como ver eso, ya que no hubo igualdad en las tarjetas amarillas.

Finalmente, cerró diciendo que los compañeros lograron manejar de buena manera el tema de una posible expulsión.