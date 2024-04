Minor Araya Salguero

Criminólogo – Exjefe OIJ – Especialista SWAT

Según parece, el pasado lunes o martes Santo en Los Llanos de Santa Lucía, Paraíso de Cartago, dos viles delincuentes atacaron sin piedad una casa de habitación. No resulta difícil determinar que, para este tipo de «ciudadanos» las vidas de hombres, mujeres y niños inocentes, poco o ningún valor tienen.

No obstante, parece que no todos lo tenemos claro; sobre esa, la capacidad y voluntad del narcotraficante de hacer grave daño a cualquiera, cuando sea, como sea y donde sea. ¿Será tan difícil visualizar correctamente la conducta criminal y actuar en consecuencia..?

A ustedes, invito a comparar, analizar y sobre todo, crear sus propias conclusiones. Para la muestra, unos pocos botones..

1 de marzo, 2024

«Nosotros lo que estamos viviendo es una guerra entre pandillas criminales que se han armado y que se matan entre ellos por territorio para vender drogas al detalle.» – Rodrigo Chaves Robles

Curiosa declaración de nuestro presidente ya que, tal cual señala el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) «El 2023 marcó la vida de 52 familias a las que la violencia les arrebató la vida de sus seres queridos, quienes fueron víctimas inocentes de homicidios y están dentro de los 907 crímenes con los que cerró el año pasado…» – La Teja

¿Será el asesoramiento como tal, el problema..?

Es que, aún no entiendo como Don Rodrigo, olvida al pequeño Samuel Arroyo; una de muchas víctimas inocentes del narcotráfico y la fiesta que tiene en Tiquicia. El 26 de febrero del pasado año, en San Francisco de Dos Ríos, una bala 7.62 x 39mm (plataforma Soviética AK 47) deja con muerte neurológica a este chiquito de solo 8 años de edad.

Volvamos al barrio que algunos conocen como «las latas de Paraíso»; un lugar habitado también, por gente honesta y amante del trabajo. Una de muchísimas comunidades seriamente afectadas por el vago narcotraficante.

Acá, tratamos un video autoproducido – por los atacantes – en donde, al menos uno de los gatilleros utiliza una pistola con capacidad de disparo automático. La ley costarricense prohíbe la tenencia incluso, de este tipo de armamento que, a pesar de ser de clasificación «pequeñas y cortas», es altamente letal.

Pero ¿que puede importar la Ley 7530 (armas y explosivos) a este tipo de «personas»..? Sociopatas que por unas cuantas monedas, hasta venden a su propia madre. Acá se demuestra que no les importa a quienes pueden herir sus mortíferas balas.

¡Vamos, demos otro salto en la historia criminal del país..!

16 de abril, 2008

«“Lo que está percibiendo el costarricense es una escalada de violencia pues cada vez los delitos son más violentos (…), lo que sí es cierto es que la percepción de inseguridad es más alta que la inseguridad misma, esa sí es la realidad”. – Janina del Vecchio

Nadie pondría en duda que aquella, que fuera Ministro de Seguridad Pública, si

supiera leer y muy bien; no obstante, parece que la señora y su equipo de trabajo «no le entraban» a la lectura que la criminalidad les ofrecía en su momento.

Y es que, este gran problema de criminalidad, no nace en 2022 ni en 2023; de hecho, ya la bronca hasta canas tenía:

En el año 2005, Costa Rica sumaba 335 homicidios con una tasa de 7.76 homicidios/100 mil habitantes. En el 2006, 351 homicidios con una tasa de 8.02. En el 2007, el problema seguía en alzada con 369 homicidios con 8.31 por tasa. En el 2008 – año en el que la señora Del Vecchio afirma que el problema de inseguridad es únicamente un insignificante asunto de percepción pública, el país alcanza los 512 homicidios y una tasa de 11.37.

¿Cómo no la vieron venir; me refiero a esa bola de nieve de homicidios..? ¡Increíble..!

Creo que el problema de percepción, indudablemente lo tenían ellos, los máximos responsables de nuestra seguridad. ¡Que lamentable, a decir verdad..!

Qué pasaría por la cabeza de Del Vecchio, cuando en 2009, recaudó 525 homicidios y su respectiva tasa de 11.51..? ¿Qué creen ustedes..?

¡Sigamos con aquellos, los que «juegan de pistoleros»!

Bajo condiciones normales, una bala calibre 9 milímetros disparada por una pistola de cuatro pulgadas de longitud de cañón y a un ángulo de unos 32 grados, podría matar a un transeúnte a una distancia aproximada que podría alcanzar los 1.7 kilómetros.

A estos, no les importa si dejan a un niño en silla de ruedas para toda su vida. No les importa dejar a madres llorando la muerte de su hijo, por siempre. Nada les importa, más que el dinero y por supuesto, la vagancia. Porque son la máxima expresión de la holgazanería ¿lo sabían, cierto..?

¿Y que más nos dice la historia..?

Marzo 17, 2013

«En declaración hecha pública por cadena de televisión nacional este jueves, Chinchilla reconoció los errores cometidos en todo este proceso que más bien parece sacado de una novela de intriga.

La trama es la siguiente. La presidenta realizó, en el plazo de los últimos dos meses, dos viajes en un avión cuyo dueño, Gabriel Morales Fallón, ha sido relacionado con un narcotraficante colombiano que fue extraditado desde Brasil a Estados Unidos en 2008″. – BBC News

Aquello, un gran e inequívoco Indicio que apuntaba a la visión, fuerza y perseverancia, pero claro, no de nuestros

funcionarios públicos de alto nivel, lamentablemente refiero las capacidades del narcotráfico. Alarmas que evidentemente fueron negligentemente obviadas en el tiempo.

Pero, no era cualquier funcionario, era nuestra presidente de la República, a la que «pusieron» – como dice la jerga policial – ingenuamente o no, a los sinuosos y muy peligrosos tentáculos de los que trafican con la vida y la muerte. ¡Esta seria amenaza no conoce límites..!

Por favor, siga leyendo pero sobre todo, recordando y asociando. Sigamos con los sanguinarios, los que se ensucian directamente las manos con sangre…

A este tipo de miserables es al que por muchos años, una gran cantidad de

«funcionarios públicos selectos» – que han «servido y sirven» en las diferentes instituciones que conforman nuestro Sistema de Justicia Penal – han defendido a capa y espada. ¿Será que se les considera algún tipo de negocio..? ¡Vaya problema..!

Mayo 31, 2016

«El presidente Luis Guillermo Solís salió en defensa, una vez más, de la medida del Ministerio de Justicia de liberar reos por el hacinamiento carcelario, a pesar de que un hombre excarcelado violó a una mujer que recientemente dio a la luz en Guácimo.» – AMPrensa

______

Ciertamente, no sé cuál de los dos tipos –

de ciudadanos – ha sido y es, más dañino para con la vida cotidiana del manso y a veces menso pueblo costarricense.

Al menos estos chacales que a diario vemos disparando, matando y sembrando el terror en muchas comunidades, se les conoce por lo que son, por su naturaleza que suele no utilizar máscara cuando daño hacen en las calles, cuando se relacionan con el pueblo.

Otros, que por su soberbia, ignorancia, desidia, lenocinio y Dios sabrá si por corrupción también, a pesar de que viven de los impuestos del pueblo, a este le traicionan y exponen a la severa maldad que tiene en sus entrañas eso que llaman Crimen Organizado.

Sin duda alguna, el gatillero tico muestra explícitamente lo que es pero, creo que ambos tipos de ciudadanos pueda que tengan algo en común: se hacen ver como una verdadera amenaza, una muy peligrosa para su propia especie.

Junio 3, 2016.

«Liberan 5.975 reos sin aval de criminólogos durante administración de Luis Guillermo Solís.» – Diario Extra

______

Para aquel momento histórico, se liberaron – «a la libre» – según Diario Extra: Por Robo agravado 2.924, por Drogas 2 098, por Homicidio 270, por Abuso sexual 167, por Violación 129, por Hurto 110 y, por Otros delitos 277.

¡Por lo que más quiera, nunca lo olvide y así «no le verán la cara»!

Definitivamente, una afrenta a la dignidad de la sociedad costarricense. Una que haría que cualquier Ministro de Seguridad valiente y leal para con su importante responsabilidad, renunciara a su cargo. ¿Hubo o no renuncia ministerial por vergüenza ajena, por responsabilidad, por valentía, honor y lealtad al pueblo, al denotar semejante política pro delito del superior..? Como dicen nuestros amigos norteamericanos: ¡No way..!

¡Compatriota, pellizquese porque..! Mientras hacían fiesta lanzando alacranes – no golondrinas – a las calles, ya había gente buena que sufría de tales decisiones, así lo hacía ver el 7 de noviembre de 2013, el medio CRhoy:

«El Ministerio de Justicia ya puso de vuelta en prisión a 40 de los privados que habían cambiado de régimen, tras la orden de un juez. Esto se da después de fuertes críticas y una gran polémica y varios de las personas beneficiadas volvieran supuestamente a participar en un delito, incluso uno en el cual se dio un homicidio.».

Como fácilmente se puede determinar, las barbaridades, el maltrato al ciudadano que si respeta los Derechos Humanos, data desde hace muchos años atrás. A esta gente, que no usa pistola para herir en el corazón a las familias costarricenses, poco le interesa siquiera el «que digan de mí» ¡No conocen la vergüenza..!

Pero, volvamos al análisis sobre los actos del otro tipo ¿de qué..? ¿acaso de sanguijuelas, trepadores quizá..? en otro de los tantos barrios humildes de Tiquicia; despreciables con armas que, a decir verdad, van ganando la partida a nuestras venerables autoridades.

¿Saben que arma usa uno de estos asesinos…? Al menos, espero que nuestro actual Ministro de Seguridad ya lo sepa porque – tal cual mencioné – este utiliza una pistola con capacidad de fuego automática; un artefacto que produce gran y grave daño al que se elija como su blanco.

¿De dónde obtuvieron estos asesinos esta pistola..? ¿Cómo ngresó a nuestro territorio..? ¿Quién la trajo..? Porque, si nuestras autoridades logran su obtención y no nos dan todas estas respuestas, seguiremos igual: dormidos y vulnerables.

¿Cuándo será que los investigadores judiciales puedan interrogar – sin hacerlo como el ladrón, a escondidas – al que potencialmente tiene información vital para la resolución de un caso criminal..?

Ignoro la marca pero, a ustedes mis respetables lectores les digo que, si una pistola semiautomáticas Glock 17 (de las más utilizadas en el planeta por policías y militares) puede tener una cadencia de disparo de 10 disparos por segundo, su par, una pistola automática Glock 18, puede duplicar esa cadencia de disparo, llegando hasta los 1200 disparos/minuto.

En efecto, por eso algunos les conocen a las pistolas automáticas como, pistola ametralladora.

Por décadas, los que han tenido la seguridad ciudadana bajo su responsabilidad y decisión, les han engañado. Reprimiendo – siguiendo intereses ajenos – al portador legal de armas pretenden hacer ver que reprimen el mercado negro de armas de fuego. ¡Una desfachatez..!

Sí, las fuerzas policiales costarricenses, en especial el Ministerio de Seguridad Pública, no han tenido ni tienen el más mínimo control sobre este letal mercado negro; porque este no es gris – como dirían los políticos hipocritas – es negro como el carbón. Tal pusilanimidad es la que ha hecho y hace reír a cuanto criminal podamos imaginar.

Pero, aquellos «encopetados» para lo que si han sido insuperables, es para ordenar el decomiso de armas de fuego a aquellos costarricenses que, respetando la Ley, únicamente tratan de protegerse y proteger a sus familias ante la negligencia impune de la acción punitiva del Estado.

¿Vergüenza..? No la conocen ni la conocerán. ¿Para que son buenos..? Para lustrar botas ajenas y tomar café en pelota a efecto de trepar hasta lo más arriba de la cima.

¡Prensa..! Cuando en este país se ofrece al pueblo esos «numeritos» sobre armas de fuego decomisadas por la policía, entre otros aspectos, se debe solicitar:

Reflejar cuales armas fueron objeto de una acta de decomiso, de hallazgo o bien, allanamiento de propiedad. Reflejar cuales de estas son armas permitidas y cuales son prohibidas por nuestra ley penal. Reflejar cuales artículos de ley fueron violados y por ende, originaron el acto del decomiso al poseedor del arma. Reflejar la clasificación de las armas de fuego que conforman la cacareada estadística. Reflejar la cantidad de armas que le fueron decomisadas a tenedores legales y cuales a aquellos que no lo son. Reflejar cuántas de esas armas presentan proceso de recuperación por el legítimo dueño. Reflejar cuántas de esas armas le fueron devueltas a sus legítimos dueños y la razón que justifica aquello. Reflejar cuantos procesos por Abuso de Autoridad, tienen relación con las armas de fuego que abultan la gloriosa estadística. Con la respectiva clasificación de las armas, reflejar las marcas de fábrica de estas y sobre todo, su origen, su nacionalidad. Que emulen algo bueno en materia, ya practicada por México. Reflejar cual institución policial estuvo a cargo de hacerse de cada una de las armas que componen esos «numeritos» de manera tal que, el pueblo tenga muy claro que porcentaje de trabajo y halago tiene cada una de estas policías. Reflejar cuantos procesos judiciales se abrieron en los TribunalesdeJusticia, cuántos permanecen abiertos y cuantos fueron concluidos haciendo ver, las condenas y absolutorias resultantes. Identidad y número de personas consideradas como Traficantes de Armas, con relación a decomiso y detención de tal amenaza. Reflejar gestiones y sus resultados ante embajadas de gobiernos identificados como «con relación directa o indirecta» en tráfico de armas en Costa Rica. Reflejar cuantos traficantes de armas han sido condenados por gestión policial, cuántos guardan prisión y cuantos resultan absueltos por los Tribunales de Justicia. Reflejar el porqué del estado de la situación en donde, la justificación objetiva brille por su presencia y no por su ausencia ante el combate contra el traficante de armas. Reflejar el trazado de las armas en correcto decomiso; es decir, el qué, el quién, el cuándo, el dónde y el porqué.

Sí, así es. No se trata de solo hacer manifiesto un número x cada 365 días, se trata de no ocultar información al pueblo; es la ciudadanía la que debe ser correcta y totalmente informada sobre el resultado del pago de sus impuestos.

Y, cierro con esto:

Les mintieron, a este país nunca lo dejaron blindado contra el crimen organizado; al contrario, los responsables de la seguridad se pasaron por un tubo el Tráfico Interno de Estupefacientes, ese Micro Tráfico de veneno que hoy tiene a Costa Rica, propiamente a sus habitantes, de rodillas.

En los últimos años nuestra criminalidad violenta ha estado en la capacidad de tenencia de muchísimas armas de manufactura norteamericana, Rifles de asalto de plataforma AR15 y soviética, AK47, ingresan y venden como «pan caliente» en nuestra pequeña pero linda montaña.

Armamento apto para la guerra, uno que ha derramado muchísima sangre de costarricenses inocentes…

¿Qué medidas se han tomado al respecto, qué han estado haciendo nuestras máximas autoridades, cuáles han sido sus gestiones a nivel de gobiernos de países involucrados en este «maldito tráfico de armas.?

Porque, no hay nada más peligroso que un simio con una arma automática y un país ignorante y sumiso.