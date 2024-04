Escobar no pudo jugar el Clásico Nacional

Redacción- La lista de los defensas que han jugado más minutos en los últimos 365 días fue publicada por el Observatorio de Fútbol del Centro Internacional de Estudios Deportivos (Observatorio de Fútbol CIES).

Fidel Escobar, jugador del Deportivo Saprissa de Costa Rica, ocupa el primer lugar.

Con 6452 minutos, el morado lidera la clasificación. Se encuentra por encima de dos jugadores brasileños: Gil Nascimento (Santos) con un tiempo de 5677 minutos y Fabricio Bruno (Flamengo) con un tiempo de 5622 minutos.

El contrato de Fidel, de 29 años, con Saprissa termina en diciembre de 2026.

Escobar se ha convertido en un jugador importante en la escuadra de Tibás, ya que puede desempeñarse como defensa o como volante central.

Escobar no participó en el partido clásico contra Alajuelense el sábado pasado. Aunque participó en el once estelar, el canalero no pudo jugar debido a una lesión muscular sufrida durante el calentamiento.