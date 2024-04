Redacción – Este lunes 29 de abril, Gloria Navas se declaró diputada independiente, luego de que el Partido Nueva República le solicitó la renuncia a la curul a la diputada, así mismo que desistiera de su candidatura a la vicepresidencia del congreso y a la presidencia de la comisión de Seguridad y Narcotráfico.

Navas recalcó que ella se encuentra trabajando contra la delincuencia y protegiendo a la víctima.

Así mismo Gloria Navas destacó que ella defiende a la contralora.

“Defiendo a la contralora, creo que eso ha molestado, pues a mí me llama mucho la atención tanto cuestionamiento porque precisamente va en la misma línea del presidente de la República, él (Rodrigo Chaves) no quiere que yo esté ahí, ni en la Asamblea, ni en la vicepresidencia, ni en la comisión, porque debe haber grandes secretos que ahí tienen y eso me llama la atención” indicó.