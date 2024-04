Esquivel considera que su presidente debe defenderlos

Redacción- El técnico de la ADG, Horacio Esquivel, arremetió contra su propio presidente al decir que debe salir a defender al equipo cuando pasen situaciones como la que paso en el juego ante San Carlos.

Esquivel, comentó que su expulsión se debe a una patada a una botella que nunca golpeó y eso lo asusta, ya que los arbitros inventan expulsiones, según Horacio.

Además, añadió que el arbitraje fue un desastre total ya que el referí central no observó algunas faltas claras como un penal para la ADG y eso complicó el partido.

«Le metí una patada a un botella que nunca observé, me dicen que por eso me expulsaron, estoy asustadísimo, le dije el árbitro ¿cuál botella? y me respondió que eso fue lo que le reportó el cuarto árbitro, eso me molestó mucho porque están inventando.

El arbitraje fue un desastre. El partido se nos volvió complicado a raíz de algunas cosas que el árbitro central no observó, como la falta de penal que le hicieron a José Ugalde. No quiero hablar mucho del tema arbitral, las cosas que son visibles para qué uno las va a comentar. Sí le pedimos al presidente que salga más y defienda más al equipo, que se pronuncie», afirmó Horacio Esquivel.

Seguidamente, indicó que a él no le gusta hablar del tema arbitral, pero a veces es necesario llamar la atención, debido a cosas que son visibles y los arbitros no cambian.

Finalmente, cerró arremetiendo contra su propio presidente, al decir que debería salir más a defender el equipo y así pronunciarse como la cabeza del club.