Jafet Soto se acordó de manudos y morados

Redacción- Jafet Soto se acordó de manudos y morados tras las derrota ante Pachuca, al decir que fueron los únicos en representar a Costa Rica y a Centroamérica.

Soto, comentó que lo primero que tienen que hacer es pedirle una disculpa a los cientos de aficionados que se hicieron presentes y a los que los apoyaron desde otras partes del país, tras la goleada del Pachuca con un 0-5.

Además, añadió que son los únicos que pueden sacar la cara por el país y por Centroamérica, ya que los otros equipos se quedaron en fases anteriores y no es lo mismo aprender en cuartos de final y no en etapas previas.

«Le pido disculpas a la afición herediana como presidente por el partido vs Pachuca nada más pero los únicos no solo del país si no de toda Centroamérica en estar en esta etapa somos nosotros y estando en estas etapas es que se aprende aunque no nos guste de esta manera pero hay otros que aprenden en una etapa atrás y otros peor dos etapas todavía más atrás, llegando hasta estas etapas se aprende de verdad, el otro año por estar en estas etapas estaremos en semifinales», afirmó Jafet Soto.

Seguidamente, resaltó que el otro año llegarán a semifinales, ya que está completamente seguro de que aprendieron del juego ante Pachuca y ahora intentarán clasificar nuevamente a la Concachampions 2025.

Finalmente, cerró tirando una indirecta hacía Alajuelense y Saprissa, al decir que lo peor es quedar eliminados en una fase anterior o en dos fases previas.