Redacción- Tras sus recientes actuaciones en el Hearts FC de Escocia, Kenneth Vargas fue elegido como el jugador del mes de marzo, por parte de todos los aficionados del Jam Tarts.

Desde su llegada a suelo escoces, el joven delantero patrio suma un total de 1.722 minutos de juego, que se dividen en 27 partidos de liga, donde registra cinco anotaciones y dos asistencias.

🏅 Your @HeartsStandard_ Player of the Month for March is 𝐊𝐞𝐧𝐧𝐞𝐭𝐡 𝐕𝐚𝐫𝐠𝐚𝐬 👏

Congratulations @Kenneth77V ♥️ https://t.co/js9A5fG8aR pic.twitter.com/Rwu8m5wAnU

— Heart of Midlothian FC (@JamTarts) April 5, 2024