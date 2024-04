Redacción: La presentadora de canal 7 reveló en un en vivo de la red social, instagram que le gusta aplicarse esta sustancia, pero que hace mucho no lo hace y “ya le hace falta”.

Sin duda alguna, el bótox se ha vuelto un tratamiento muy usado por la población mundial ya que emplea una toxina que impide temporalmente el movimiento del músculo y “quita temporalmente las arrugas y las líneas de expresión”.

«El bótox y yo somos uno mismo. Tengo demasiado de no ponerme bótox, dicen que no me ponga tanto; pero ocupo ponerme, yo amo aplicarme bótox», señaló la comunicadora en un en vivo en Instagram.

Dicha práctica debe realizarse alrededor de cada seis meses para evitar que el efecto de tensar la piel se pierda. Por los beneficios estéticos que estas inyecciones implican, muchos “famositicos” han accedido a esta técnica: una de ellas Keyla Sánchez.

Aunque según informes, para los conocedores del procedimiento el uso de esta sustancia es evidente en el rostro de Sánchez, la misma presentadora de ‘Calle 7: La revista’ confirmó que utiliza bótox y, aunque tiene días de no aplicarse, ama hacerlo.