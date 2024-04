Díaz peleará por clasificar hasta el último juego

Redacción- El técnico del Municipal Liberia, Minor Díaz, les mandó un aviso a sus jugadores, al decir que él jugador que no quiera ir a Sporting a luchar por la clasificación, le dará vacaciones de inmediato.

Díaz, comentó que verá que tan desgastado quedó el equipo después del 3-3 entre liberianos y norteños.

Además, añadió que no tendrá problema en hacer los cambios necesarios ante Sporting, si así lo necesita ya que todos los jugadores están capacitados para jugar en Liberia.

«Veremos qué tan desgastado quedó el equipo, desde hoy empezamos la recuperación. Si para el juego de Sporting tenemos que hacer cambios lo haremos, porque en este equipo todos están en condiciones para cuando se les necesite.

La lucha sigue y como le dije a los muchachos quien no quiera ir a luchar a Sporting que diga ya para darle vacaciones. Nos quedan tres finales, matemáticamente tenemos opciones de clasificar y este equipo no se me va a caer anímicamente», afirmó Minor Díaz.

Seguidamente, resaltó que les quedan tres finales y como todavía matemáticamente tienen chances de clasificar, harán todo lo necesario para pelear hasta el final.

Finalmente, cerró diciendo que el equipo no se va a caer anímicamente, ya que cuentan con trabajos realizados en la parte mental, para fortalecer a sus jugadores.