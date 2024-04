Redacción: Según informes, del Organismo de Investigación Judicial, OIJ, la joven de 35 años desapareció, luego de que el pasado 24 de marzo saliera en su carro, con destino a una fiesta en La Fortuna de San Carlos, Alajuela, y nunca regresara.

Alejandro Chacón, hermano de la muchacha pide respuestas a las autoridades, porque, según dice, “no es posible que ya pasó más de un mes y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no sabe nada de su paradero”.

“Realmente queremos saber si están buscando a mi hermana, ella merece ser encontrada y, a 36 días de la desaparición, no puede ser posible que las autoridades no saben nada al respecto. El OIJ nos dijo que han barrido con perros un proyecto hidroeléctrico en Peñas Blancas de San Ramón, en Alajuela, pero aparte de eso no nos han dicho más nada”, comentó Chacón.

Nancy Margot Chacón Jiménez, le indicó a una de sus hijas que iría a un baile en La Fortuna y salió en su carro, un pick-up con placa CL161323, el cual, hasta el momento, tampoco ha sido ubicado.

¿Cómo iba vestida Nancy?

Ese día iba vestida con un pantalón corto de manta y una blusa de color blanco con rosado.

Sus familiares, así como sus tres hijas de 9, 4 y 2 años, aún no saben dónde está.

Al parecer, un hombre de apellido Paniagua, quien tiene varios tatuajes egipcios en su pecho, uno del dios Anubis y otro de un escarabajo, fue la última persona con la que vieron a Nancy.

Tras el caso, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de La Fortuna, al hombre se le busca con fines policiales.

¿Qué hacer si ve a la joven?

Las autoridades piden a la ciudadanía, de tener información sobre el paradero de la mujer o del requerido, comunicarse de inmediato al 800-8000-645, o bien enviar un mensaje por WhatsApp al 8800-0645.Ο