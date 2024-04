Redacción – Un paciente del Hospital Escalante Pradilla, denunció mediante sus redes sociales una presunta negligencia por parte de los médicos del centro hospitalario ante su situación de salud.

El paciente, identificado en Facebook como Ronny PC, alega que el departamento de Neurocirugía lo ha “tenido prácticamente abandonado. No son muy expertos en el área de cáncer y se atrevieron a jugar con mi vida”, expresó mediante una transmisión en vivo por dicha red social.

Ronny afirma que el ha estado dos meses en el centro medico “luchando” con un cáncer del que fue enterado que padece en una atención en el Hospital San Juan de Dios, ya que en el Hospital de Pérez Zeledón “nunca me dijeron que era eso”.

Incluso asevera que en el centro medico capitalino solicitaron su traslado para ser tratado, sin embargo “los especialistas del Escalante Pradilla nunca firmaron dicho permiso y más bien dijeron que la enfermedad que padezco no era nada.”

El paciente en la misma red social dio a conocer que los médicos les dijeron a sus familiares que padece un “cáncer paralítico y que no tiene cura”, luego de que externaran que “no era nada grave.”

Ronny explica que en este momento “se vuelve loco del dolor y no puedo ni comer, siento que la vida se me va poco a poco” y comentó que desea llegar hasta las ultimas consecuencias “aunque yo me muera no quiero que este caso quede impune”, sentenció.

PUEDE OBSERVAR AQUÍ EL VÍDEO COMPLETO INGRESANDO A ESTE LINK https://www.facebook.com/share/v/7as14CGU7B75daew/?mibextid=oFDknk