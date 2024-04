Redacción: La diputada oficialista, Pilar Cisneros comentó en el plenario que gobernar es una tarea llena de obstáculos y que el mandatario Chaves no esta solo en esta labor.

«Gobernar es una tarea llena de obstáculos. Señalarlo no atenta contra la democracia, más bien la fortalece. Rodrigo Chaves no está solo en su frustración de no poder avanzar como este país merece.» Agregó la diputada.