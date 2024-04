Vargas manifestó que Marcel no saldrá del cuadro brumoso

Redacción- El presidente del Cartaginés, Leonardo Vargas, manifestó que está descontento con la situación del atacante cubano Marcel Hernández, ya que afirmó que a pesar de cumplir con las exigencias del delantero, él no abandonará al club.

Vargas, comentó que hay amores de amores y Marcel no está enamorado del Cartaginés, como lo ha hecho ver en más de una vez, sin embargo, aseguró que sigue ligado al equipo debido al buen trato que le dan dentro de la escuadra de la Vieja Metrópoli.

Además, añadió que a pesar de todos los esfuerzos que ha realizado la junta directiva para poder finiquitar el contrato del atacante, Marcel no abandonará al club brumoso.

«Hay amores de amores, Marcel Hernández no está enamorado del Cartaginés, el tema real es otro, es el trato que tiene con el club, es muy bueno para él. Él no se va a ir, se va a quedar en el club, aunque nosotros le hemos cumplido con las condiciones que nos ha pedido para irse, al final él no se va, entonces no se irá.

Al club lo perjudica su presencia. Él trata de imponerse sobre los técnicos«, afirmó Leonardo Vargas a Columbia Deportiva.

Seguidamente, indicó que el club ha cumplido con las peticiones que ha solicitado el delantero para que puedan llegar a un acuerdo y separar sus caminos, sin embargo, eso no sucederá.

Finalmente, cerró diciendo que el cuadro blanquiazul se ve afectado por contar con Marcel, ya que el intenta imponerse sobre cada técnico que ha llegado a la institución brumosa.