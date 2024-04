Las inscripciones para la tercera fecha ya están habilitadas y se podrán realizar únicamente a través de www.seriecrmtb.com o www.mitienda.cr

Redacción – La segunda fecha de la Serie CR MTB se realizó este fin de semana y visitó la provincia de Heredia; el Centro de Eventos Pedregal recibió a 700 ciclistas que se dividieron en dos circuitos de XCO, uno para la Serie CR y otro para las “12 Horas MTB”.

La categoría Open masculina tuvo un emocionante duelo entre los ciclistas Paolo Montoya (Specialized – Bikestation) y Diyer Rincón (Specialized CR) a lo largo de las seis vueltas al circuito, sin embargo, en los últimos kilómetros Montoya sacó ventaja y le ganó al colombiano con una ajustada diferencia de seis segundos (seis vueltas en 01:09:19). La tercera posición fue para Keiron Solís del Pedregal 7C Land Rover.

“Una victoria muy esperada, hace muchos años no ganaba un Cross Country, he estado muy cerca, de segundo, he perdido tres campeonatos seguidos y bueno hoy era un XCO muy duro, trate de manejarlo bien desde el principio y al final se me da la victoria”, dijo el ciclista Paolo Montoya.

En la categoría Open femenina la ganadora de la jornada fue Adriana Rojas del Team Scott Shimano tras cumplir las cinco vueltas en 01:11:55, el segundo lugar fue para Krissia Araya de Asfaltos CBZ y el tercero para Tamara Alpízar.

En otros resultados de la Serie CR MTB: Melissa Ávila (Avimil) y Federico Ramírez (Innovabikes) ganaron en la categoría Sub 23, Gloriana Quesada (Colono Bikestation kölbi) y Allan Morales (Innovabikes) ganaron la Master 30 – 34 años, Dayana Fallas y Jerry Cortes (Distribuidora Iany) dominaron en master 35 – 39 años, Dilcen Loria (JW Pro Training) y Deiber Esquivel (Ciclo Víctor Vargas) en master 40-44), Melissa Salas (Bobbys Cycling Team) y German Muñoz (Trek) en master 45 – 49 y Melvin Rojas en +50.

La Serie CR también abrió un espacio para fomentar la práctica del ciclismo entre los jóvenes. Brenda Barquero y Didier Naranjo (Colono Bikestation kölbi) ganaron la categoría prejuvenil; Fresshy Jiménez (Colono Bikestation kölbi) y Jonathan Aguilar la juvenil. José Reyes gana las 12 Horas MTB

Por otro lado, José Reyes, del equipo Distribuidora Cruz-Tecnofores, fue el ganador de la categoría individual de las 12 Horas de MTB tras dar 50 vueltas al circuito, seguido por Elías Vega del Colono Bikestation kölbi con 49 vueltas y la tercera posición fue para Roger Abarca del ARI Cycling Lap con 48 vueltas.

En equipos de cuatro, los ganadores fueron Alfonso Álvarez, Ricardo Aguilar, Joseph Ramírez y Steven Vargas del equipo Gavia 88, mientras que en Parejas, la dupla conformada por Alexander Ramírez y Marlon Ramírez de Vidrios El Futuro ganó con 58 vueltas.

En las parejas de las 6 horas los ganadores fueron Andrés Martínez y Roberto Mata (Gallos Endureros) y Enrique Artavia (Yeti – Fox – Bobby´s) ganó en las 3 Horas individual.

La tercera fecha de la Serie CR MTB será el próximo 25 de mayo en Turrialba, Cartago, para esta jornada regresa la prueba de maratón y una ruta recreativa.

Las inscripciones se podrán realizar únicamente a través de www.seriecrmtb.com o www.mitienda.cr.

En el cierre de la jornada, el Ministro de Deportes de Costa Rica, don Royner Mora estuvo presente y recibió un reconocimiento por su gestión y dedicación con el deporte. La Serie CR MTB fue declarado de interés público por parte del Instituto Costarricense del Deporte y Recreación, ya que es un medio de promoción del derecho a la salud, así como su papel crucial en la reactivación económica, deportiva y cultural de cada provincia donde se llevarán a cabo los eventos.

La Copa Chevrolet, segunda jornada de la Serie CR, fue dedicada al señor Rafael Pacheco, quien a lo largo de varios años ha demostrado su compromiso y dedicación con el ciclismo de montaña, donde destacan competencias reconocidas como la Copa El Reto, Copa Endurance y las 12 horas de MTB.