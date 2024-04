McDonald no apoyará más las campañas de racismo

Redacción- El experimentado delantero de San Carlos, Jonathan McDonald vivió un caso de racismo en el juego entre Liberia y los norteños, donde el juego no se detuvo y no se aplicó el reglamento ante casos de racismo.

McDonald, comentó que la gente de Liberia dijo que fue para perder tiempo, pero él no lo hizo por esa razón, sino para erradicar el racismo en el fútbol nacional.

Además, dijo que él no gana nada inventando esas polémicas, y aunque lo tengan sin cuidado lo que le digan, esos casos no deberían suceder en el fútbol.

«Ya no voy a poyar más campañas de racismo de la Unafut, no me importa si tengo que pagar una multa, si es así la pagaré yo. No les creo nada, hoy me defraudaron totalmente con el accionar, en las próximas campañas no me voy a poner la camisa, sea la publicidad que sea.

Con el caso de Joel Campbell sí sacaron al aficionado y hoy no hubo protocolo, entiendo que es más mediático, San Carlos no tiene el mismo peso pero es la misma acción, sé que es así, tengo mucho tiempo en el fútbol y estuve allá, cuando pasa algo así en un equipo más grande se hace más bulla», afirmó Jonathan McDonald.

Jonathan McDonald se siente defraudado y no apoyará más las campañas anti racismo de Unafut ✊🏾 pic.twitter.com/Oeb35hGCde — TD Más (@tdmas_cr) April 25, 2024

Finalmente, aseguró que en el caso de Joel si activaron el protocolo necesario para sacar al aficionado, mientras que en su caso él entiende que San Carlos no es un equipo mediático, aunque deberían apoyar a todos los jugadores.