Redacción – Elena Correa se ha convertido en tendencia de las redes sociales a causa de su lanzamiento de su sencillo musical bautizado con el nombre de “De Cero”.

Correa estuvo hace unos días en “De Boca en Boca” promocionando “De cero” y mucha gente la comenzó a criticar porque consideraron que usó «mucho autotune”, el cual es un modulador que corrige las imperfecciones en la voz.

Luego de su presentación en el programa televisivo, la exreina de belleza prometió cantar a capela en los próximos días, y así cumplió, ya que hace 22 horas posteó en sus redes sociales un vídeo donde se muestra su voz sin acompañamientos ni filtros.

Dentro del posteo varios seguidores dejaron comentarios llenos de criticas como por ejemplo el de @soy_sergio_cr que posteó “Teníamos una gatita que hacía así y tuvimos que dormirla” o el cometario de @cinmp0920 que dijo “Si su idea era según confirmar que arregló su voz, pues solo logró confirmar una cosa, qué espantoso canta”.

Sin embargo, no todos son críticas, ya que el usuario @klaurink dejó este mensaje “Espero que muchos de los que solo critican no anden escuchando bad bunny porque si no no hay coherencia Si este puede cantar y ser famoso todos pueden!! ¡¡Dejemos vivir a la gente con lo que decidan hacer!! ¡Ahora cuando ella esté preguntando hay si opinen!”

O por ejemplo @psncoach dijo “Yo veo a alguien que está cumpliendo sus sueños, no hay nada más chiva que poder lograr lo que uno se propone. No solo ella, usted que está leyendo este comentario, hágale a ese sueño que tiene, sin importar lo que digan, al fin de cuentas el que tiene que aplaudirse es usted mismo. Bendiciones para todos”