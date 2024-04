Redacción – El Deportivo Saprissa tiene una gran oportunidad de despegarse 6 puntos de Alajuelense en la disputa del liderato si logra dejarse los tres puntos en la edición 352 del clásico nacional.

Los morados actualmente cuentan con 35 unidades, un punto menos que el Herediano en la cima, algo que desean alcanzar de forma definitiva para buscar el tetracampeonato.

“Nosotros ganando vamos a aumentar a seis puntos la diferencia con Alajuelense y los otros rivales, en caso contrario empataríamos en puntos, un empate mantendríamos la diferencia que hay, pero la diferencia no es solo con Alajuelense”, dijo en conferencia de prensa.

Sin embargo, Quesada dejó claro que cualquier resultado hoy no será definitorio en la tabla general “Es importante ganar, no va a ser definitorio para el final de la clasificación.”

Pese a no estar en el banquillo por la expulsión ante el Municipal Liberia espera que sus jugadores realicen una buena presentación”

“Me duele, me siento incomodo conmigo mismo por haber sucumbido ante la tentación ante la molestia, pero es parte de la vida y no trato de darle tanta mente. Me interesa lo que puedan hacer nuestros jugadores en el terreno de juego, esperamos hacer una buena presentación en el terreno de juego”, externó.

Saprissa visitará a Alajuelense en el Estadio Alejandro Morera Soto este sábado a las 8:00 p.m.