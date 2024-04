Redacción – Este 1 de mayo se realizará la tradicional Media Maratón La Paz con distancias de 21 kilómetros para los que les “encanta el medio fondo” y una más corta, la de 10 kilómetros.

La distancia de los 21 kilómetros tiene como punto de salida, La Sabana, frente a Picanha Grill y meta en el Parque de Ciudad Colón. La hora prevista de banderazo de salida será a las 6 de la mañana, una excelente hora para correr. El costo de la inscripción es de 20 mil colones.

En el caso de la de 10 km, la salida se ubicará en Santa Ana centro, de la DUAL, Plaza Comercial Valle del Sol, 125 metros al este del Banco Nacional y con meta también en el Parque de Ciudad Colón.

También saldrá a las 6 de la mañana, pero el costo de la inscripción es de 17 mil colones.

“El objetivo de esta carrera es recaudar fondos para el financiamiento parcial o total de cirugías de catarata a personas de escasos recursos del Cantón de Mora, organizada por el Club de Leones de dicha localidad”, explica la organización.

Los interesados pueden realizar la inscripción en línea: www.grupopublicitariocr.net , www.abuenpaso.cr y Runnersclub CostaRica, además de poder realizar inscripciones en persona: Tiendas New Balance (Multiplaza Escazú, Multiplaza Curridabat, Lincoln y City Mall), Atletic Corner (Cartago)y On the road (Pavas).

Por la inscripción los atletas recibirán su medalla, camiseta New Balance e hidratación. Además, se premiará con dinero al primer lugar de cada categoría (General, Mayor, Máster A, B, C en masculino y femenino) en 21 km y General y Silla de Ruedas, ambas ramas en 10 km.

Se brindará Servicio de Guardarropía en ambas distancias (10 k y 21 k), desde las 5 am hasta las 5:45 am, y los paquetes se entregan en el gimnasio de la Escuela de Ciudad Colón.

La entrega de paquetes será en Tienda Running Balboa, ubicada a 15 metros del centro comercial, Rohrmoser, Pavas, domingo 28 de abril (10 am a 6 pm) y lunes 29de abril (10 am a 7 pm).

El año pasado los ganadores fueron: Lauren McNiven en femenino y Juan Carlos Badilla en masculino.