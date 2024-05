Redacción – Rodrigo Chaves en su discurso de labores del segundo año de gestión, criticó fuertemente la labor realizada por los 57 diputados de la República desde mayo del 2022.

Chaves fue muy enérgico a la hora de recordarle a los legislativos que la población no está a gusto con su ejercicio político, según encuestas que sacó a la luz el mandatario.

“Esto como ciudadano me duele muchísimo y me preocupa aun más, que el Primer Poder de la Republica esté dentro de las instituciones peor calificadas, las instituciones no pueden demandar el respeto de la nación, tienen que ganárselo”, explicó con seriedad.

El mandatario les pidió a los diputados y diputadas que se toquen el corazón y que trabajen para el bienestar de la población “Los miro a los ojos para pedirles que trabajen arduamente”, sentenció.