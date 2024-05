Redacción – Un trágico accidente entre un autobús y un camión pesado se presentó este miércoles en horas de la tarde en El Coyolar, Orotina, sentido San José-Puntarenas sobre la Ruta 27, dejando varios heridos, y lamentablemente una mujer adulta fallecida.

El esposo de víctima, relató a Telenoticias el gran dolor que poseen por el incidente “A veces las cosas pasan y no hay nada que hacer contra la voluntad de Dios, perdí a mi esposa, pero las cosas tienen que pasar, no se puede hacer nada, qué vamos a hacer, dolidos, una excelente esposa, excelente madre. Es una mujer que no hay que pedirle nada más, acá destrozados, ella venía de su trabajo y exclusivamente agarró esta vez el bus”, mencionó Leonel Piñar.

Además, Piñar aprovechó para llamar a la prudencia a los transportistas en carretera para prevenir este tipo de accidentes “Perdí a mi esposa por una brutalidad de un trailero que siempre andan a exceso de velocidad, ellos no respetan nada”, expresó contundentemente.

En la escena se hicieron presentes 15 unidades de Cruz Roja para atender a los heridos, así como trasladar a varias personas al hospital de Puntarenas.