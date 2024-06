Redacción: La diputada oficialista Pilar Cisneros manifestó en el plenario que el congreso ha desperdiciado una semana entera sin avanzar en un solo proyecto.

«Yo quiero sentar la mas enérgica protesta Por la manera como se pierde el tiempo en este congreso de la República he de decirles compañeros diputados que en la última semana no hemos avanzado en un solo proyecto y me permito recordarles otra vez que este congreso cuesta 200 millones de colones al día al día, y creo que le debemos el más mínimo respeto a los costarricenses que nos pagan el salario… que estamos aquí para nosotros poder sacar esos proyectos, es que no puede ser es una semana entera nada y vamos de permiso en permiso, a mi me da vergüenza y por lo menos quiero reconocer que me da vergüenza lo que pasa en este país» Destacó la diputada.

«Quiero comunicarles que en una semana ENTERA el congreso no ha avanzado en UN solo proyecto. Recesos, rompimientos de quórum, discursos vacíos… Así pagamos los diputados el enorme esfuerzo que hacen ustedes pagando impuestos. Cada día, este congreso les cuesta ₡200 millones. Y a nadie le importa.